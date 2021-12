Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIV tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qəbələ" "Neftçi"ni qəbul edib. Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə bitib.

Xallarının sayını 26-a çatdıran "Qəbələ" ikinci pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 22 xalla "Zirə" ilə birlikdə 3-4-cü yerləri bölüşdürür.

Qeyd edək ki, günün digər qarşılaşmasında "Sumqayıt" "Keşlə"ni qəbul edəcək.

