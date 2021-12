"Qarabağ" Azərbaycan millisinin futbolçusu Rüstəm Əhmədzadənin transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubu bununla bağlı rəsmi feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

21 yaşlı hücumçu "köhlən atlar"ın heyətində 97 nömrəli formanı geyinəcək.

Qeyd edək ki, Rüstəm Əhmədzadənin son klubu Ukrayna "Minay"ı olub.

