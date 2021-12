Türkiyənin ABŞ-dakı keçmiş səfiri Serdar Kılıç ölkənin Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu açıqlayıb.



XİN rəhbəri bildirib ki, normallaşma prosesi üzrə işlər Azərbaycanla koordinasiyalı şəkildə aparılır.

