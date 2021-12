Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə dekabrın 15-də Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.