Marsda önəmli miqdarda su kəşf edilib.

Metbuat.az “TRThaber”ə istinadən xəbər verir ki, Avropa və Rusiya alimlərinin birgə araşdırması nəticəsində məlum olub ki, su kütləsi Marsın Mariner vadisinin mərkəzində yerləşən dərin kanyonlardan birində buz ehtiyatları şəklindədir. Buzlar səthdən 1 metr dərinlikdə yerləşir və həcmi təqribən Hollandiyanın ərazisi qədərdir.

Alimləri düşündürən isə Marsın bu hissəsində buzun necə sabit qalmasıdır. Nəzəriyyəyə görə, buz yataqları tədricən buxarlanmalı idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.