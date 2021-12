Aşıq Əliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki sənətçinin atası Tapdıq bəy vəfat edib.

Qeyd edək ki, ifaçının atası uzun müddət idi ki, xəstə idi.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.