Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qazaxıstanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik mətni qurumun tviter səhifəsində yerləşdirilib.



“Qazaxıstan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə Qazaxıstan hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Müstəqillik gününüz mübarək, Qazaxıstan!”, - təbrikdə bildirilib.

