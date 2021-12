Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi olub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dekabrın 15-də saat 23 radələrində Binəqədi rayonu Novxanı yolunda K.Verdiyevin idarə etdiyi “Opel” və Əbülfət Mövsümovun idarə etdiyi “Audi” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Ə.Mövsümov hadisə yerində ölüb.

Binəqədi Rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

