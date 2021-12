ABŞ ordusu illərdir üzərində işlədiyi lazer silahını test edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, testlər ədən körfəzində sınaqdan keçirilib. Məlumata görə, lazer silahı hədəfi dəqiqliklə vurub. ABŞ ordusu lazer silahı barədə “Gələcəkdə dənizdə baş verən gərginliklər zamanı oyunun qaydalarını dəyiştirəcək”fikrini iərli sürüb. Qeyd edək ki, ABŞ “soyuq müharibə” illərindən bəri lazer silahı üzərində işləyir.

