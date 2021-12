Türkiyə ordusu Ərən Qış-8 adlı əməliyyat çərçivəsində məhv etdiyi 6 terrorçudan birinin uzun zamandır axtarışda olduğu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hira ləqəbli terrorçu Dəniz Orakın adı “Yaşıl kateqoriya”da olub. Qeyd edək ki, terrorçular Mardin bölgəsində 12-15 dekabr tarixlərində aparılan əməliyyat zamanı məhv edilib. Əməliyyatlara PUA-lar da dəstək verib. Məhv edilən terrorçular 2019-cu ildə bir neçə hərbçinin şəhid olduğu hücumun təşkilində iştirak edib.

