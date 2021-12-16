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Makron Azərbaycan dilində paylaşım etdi - FOTO

Makron Azərbaycan dilində paylaşım etdi -
16:46 16 Dekabr 2021
213 Siyasət
Gülər Seymurqızı
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Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, feysbukdakı hesabında Azərbaycan dilində status yazıb:

“Biz davamlı sülh üçün həll yolları tapmalıyıq. Dünən axşam Prezident Əliyevlə, sonra da Baş nazir Paşinyanla birgə irəlilədik”, - paylaşımda bildirilib.

Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib.


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metbuat.az

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