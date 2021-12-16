Makron Azərbaycan dilində paylaşım etdi - FOTO

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü ilə bağlı paylaşım edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o, feysbukdakı hesabında Azərbaycan dilində status yazıb:
“Biz davamlı sülh üçün həll yolları tapmalıyıq. Dünən axşam Prezident Əliyevlə, sonra da Baş nazir Paşinyanla birgə irəlilədik”, - paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında qeyri-formal görüş keçirilib.