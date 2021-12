ABŞ-ın Luizana ştatında bir helikopter magistral yolda avtomobillərin arasına düşərək alovlanıb, pilot həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza anı yoldan keçən avtomobilin kamerasına əks olunub.

Bildirilib ki, helikopterdə pilotdan başqa heç kim olmayıb.

