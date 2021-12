Azərbaycanda benzin istehsalı artdı

2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda avtomobil benzininin istehsalı 6,8 faiz artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qeyd olunan müddət ərzində neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 3 milyard 984,4 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 14,6 faiz artıb.



Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzinin istehsalı 2,3 dəfə, sürtkü yağlarının istehsalı 60,9 faiz, neft koksunun istehsalı 30,9 faiz, dizel yanacağının istehsalı 19,0 faiz, avtomobil benzininin istehsalı 6,8 faiz, yanacaq mazutunun istehsalı isə 1,5 faiz artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.