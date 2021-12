Rusiya delimitasiya üçün bu ilin xəritəsini təklif edib

“Biz Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR tərəfindən təsdiq edilmiş 1926-cı il xəritəsinə arxalanırıq".

Metbuat.az news.am-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında hakim “Vətəndaş müqaviləsi” partiyasının deputatı Arman Yeqoyan deyib.

Onun sözlərinə görə, təkcə Rusiya Federasiyasının Baş Qərargahında olan bir çox kart var.

“Rusiya onlarla birlikdə hərəkət etməyi təklif etdi. Hazırda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bizə Baş Qərargah tərəfindən təsdiq edilmiş, 1974-cü il tarixli sonuncu xəritə təklif olunub. Bundan sonra təsdiq olunmayan dəyişikliklər oldu. Dəyişikliklər zamanla baş verdi, ancaq hər yerdə yox. Məsələn, Tavuşda da dəyişikliklər olub, ancaq kolxozlar səviyyəsində”, - deyə Yeqoyan qeyd edib.

O, delimitasiya və demarkasiyanın bir çox şeyi dəyişə biləcəyinə əmin olduğunu bildirib.

