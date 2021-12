Ərdoğan İlon Maskla kosmos sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “Tesla” və “Space X” şirkətlərimin qurucusu İlon Maskla videoformatda görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Türkiyədəki dövlət və özəl sektor qurumları ilə şirkət arasında müxtəlif sahələrdə, xüsusilə peyk və kosmik texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edilib.

O cümlədən, elektriklə işləyən avtonom avtomobillər və rəqəmsal iqtisadiyyat məsələləri müzakirə edilib, uzunmüddətli investisiyalar və mövcud əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar qiymətləndirilib.

Görüşdə Türkiyənin yerli elektrik avtomobili TOGG-nin litium batareyaları ilə bağlı atılacaq ortaq addımlar, TÜRKSAT 5-B peykinin kosmosa buraxılması prosesi də müzakirə edilib.

