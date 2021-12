Türkiyədə saxta içkidən 26 nəfər öldü

Türkiyədə daha 26 nəfər saxta spirtli içkidən zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İstanbul, Kahramanmaraş, Qaziantep, Sivas, Ərzincan, Yalova, Antalya, Mersin və Aksarayda baş verib.

Bildirilir ki, qeyri-qanuni yolla gəlir əldə etmək məqsədilə istehsal edilərək satılan saxta içkilər can almaqda davam edir.

Dekabrın 13-dən bəri metil spirtindən zəhərləndiyi təxmin edilən İstanbulun Esenler və Avcılar rayonlarında səkkiz, Kahramanmaraşda dörd, Qaziantepdə dörd, Sivasda üç, Yalovada iki, Ərzincanda iki, Antalyada bir, Mersində bir və Aksarayda bir nəfər ölüb. Bundan başqa, zəhərlənən 22 nəfərin müalicəsi davam edir.

Əməliyyatlarda 85 şübhəlinin saxlanıldığı, 13 qanunsuz spirtli içki istehsal edən obyektin müəyyən edildiyi açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.