Astara rayonunun Kijəbə qəsəbəsi ərazisindəki su anbarından üç aylıq körpənin meyiti aşkarlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, körpənin su anbarına bir neçə gün əvvəl düşdüyü ehtimal edilir.

Amma hələlik hadisənin təfərrüatı məlum deyil.

Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran Rayon Şöbəsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

