Bakıda yerli ailələrin birində zorakılıq faktının qeydə alınması barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ARB TV-də yayımlanan "Elgizlə İzlə" verilişində qadın özü danışıb.

Belə ki, studiyaya gələn iki uşaq anası olan Arzu adlı qadın əri tərəfindən müxtəlif zorakılıqlarlara məruz qaldığını, o cümlədən bir ayaqüstə saxlanıldığını deyib.

Mövzu ilə bağlı ətraflı videomaterialda izləyə bilərsiniz:

