Yaponiya müdafiə xərclərinə 48 milyard dollar ayıracaq

Yaponiya gələn il üçün müdafiə xərclərinə 48 milyard dollar ayırmayı nəzərdə tutur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, büdcədə yeni hərbi texnologiyaların yaradılması nəzərdə tutulur. Yaponiyanın qarşısında duran məqsəd hərbi təyyarələrin təhdidlərinə qarşı dronlar hazırlamaqdır. Həmçinin uzun mənzilli raketlərin hazırlanması və yeni müdafiə sistemlərinin hazırlanması nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, bu Yaponiyanın müdafiə xərclərinə ayırdığı son illərin ən böyük büdcəsidir.

