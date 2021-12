Tanışlıq saytına qoşuldular: Görənlər inanmadı - Saxta olduğunu düşünüb... / FOTOLAR

ABŞ-da yaşayan Coleen adlı ana ilə Meilani adlı qız sosial medianın diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ana və qızı sevgili tapmaq üçün tanışlıq səhifəsinə qoşulub. Lakin ananın görünüşü böyük maraq yaradıb. Buna səbəb 44 yaşlı ananın olduqca gənc görünməsidir. Qeyd edək ki, qızın 21 yaşı var. Sosial media istifadəçiləri onların bacı və ya rəfiqə olduğunu güman ediblər.

Hətta tanışlıq saytının rəhbərliyi də ananın şəxsi məlumatlarının saxta olduğunu güman edərək, onun profilini bloklayıb. Lakin digər sosial medialarda ananın profili normal işləyir. Coleen hətta azyaşlı oğlanlardan çoxlu tanışlıq təklifləri aldıqlarını etiraf edib. Hələlik o heç bir təklifi dəyərləndirməyib.

