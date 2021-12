Gürcüstan-Rusiya sərhədinə gedən Yuxarı Lars keçid məntəqəsin yol ağır tonnajlı yük maşınları üçün bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi məlumatına görə, yolun bağlanmasına səbəb güclü qar və buz bağlamasıdır.

Qeyd edək ki, Mtsxeta-Stepantsminda-Lars yolunun Qudauri-Kobi hissəsi beynəlxalq əhəmiyyətlidir.Hazırda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verilib.

