Türkiyə lirəsi yenidən dəyər itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ABŞ dolları qarşısında Türkiyənin milli pul vahidi üzrə məzənnə 1 ABŞ dolları - 16,2 lirə nisbətindədir.

Qeyd edək ki, bu, Türkiyə lirəsi üçün növbəti antirekorddur.

