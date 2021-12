“Kontakt”da “Hədiyyəli Yeni İl” festivalı – 50%-DƏK ENDİRİMLƏR

Ən yaxşı Yeni İl hədiyyələri və endirimləri üçün hansı vaxtı gözləmək lazımdır?

“Kontakt”-la gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq bu gündən bütün “Kontakt Home”, “Kontakt Smart” və “Kontakt Mebel” mağazalarında və kontakt.az saytında hər növ məhsula nağd alışda 50%-dək endirimli “Yeni İl” kampaniyası başlayır. Üstəlik “Kontakt” bu endirimli qiymətləri 6 aya ödəmək imkanı da yaradır. Hədiyyələri pulsuz da apara bilərsiniz.

Yeni İldə “Şeş-Qoşa” kampaniyası da qayıdır! Məhsulları endirimlə alıb mağazada zər atırsınız və bəxtinizə 6 qoşa düşərsə, məhsulu tamamilə pulsuz aparırsınız. “Kontakt”ın kampaniyaları sizing cibinizi, seçdiyiniz hədiyyələr isə doğmalarınızı sevindirəcək.

Gəlin, bəzi kampaniya məhsulları ilə tanış olaq:

Kampaniya yanvarın 16-dək davam edəcək. Bu müddətdə kredit almaq istəyənlər də sevinəcək. Çünki bütün telefonlar 12, televizor, məişət, ev tekstilləri 18, mebellər isə 24 ayadək faizsiz, ilkin ödənişsiz və komissiyasız şərtlərlə olacaq.

Odur ki, ən yaxşı hədiyyə seçimləri üçün “Kontakt”a gəlin! Sevindirən şəbəkə hər birinizi qarşıdan gələn Yeni İl bayramı münasibətilə təbrik edir!

Hazırda şəbəkənin ölkə üzrə ümumilikdə 34 mağazası və kontakt.az onlayn mağazası fəaliyyət göstərməkdədir. Sizə ən yaxın “Kontakt Home” mağazasını buradan müəyyən edə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.