Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən əsas diqqət ixrac potensialının gücləndirilməsinə yönəldilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, pandemiya ilə bağlı müəyyən çətinliklərin olmasına baxmayaraq, 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə ixrac edilmiş məhsulların həcmi kooperasiya nəzərə alınmaqla 37% artaraq 199,4 milyon manat təşkil edib.

