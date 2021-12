Rusiya kriptovalyutaları qadağan etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya Mərkəzi Bankı kriptovalyutaları ölkənin maliyyə sabitliyi üçün təhlükə hesab edir. Məlumata görə, hazırda kriptovalyutaların qadağan edilməsi barədə məsələ mütəxəssislərlə müzakirə edilib. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, Rusiya vətəndaşlarının il ərzində kriptovalyutalarla fəaliyyəti 5 milyard dollara çatır.

