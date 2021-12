Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasında müdafiə sənayesinin inkişafında xidmətlərinə və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Tərəqqi” medalı ilə

Əliyev Siyavuş Hüseyn oğlu

Quliyev Fəlah Fəxrəddin oğlu

Mustafayev Zahid Seyfəddin oğlu

Tahirov Rasim Firudinoviç

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əliyev Samir Vidadi oğlu

Fətullabəyli Aytən Məmməd qızı

Qasımov Elçin Atəş oğlu.

