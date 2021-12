Prezident Pedaqoji Universitetin əməkdaşlarına “Əməkdar müəllim” fəxri adı verib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aşağıdakı əməkdaşlarına “Əməkdar müəllim” fəxri adı verilməsi haqqında saərəncam imzalayıb.

Metbuat.az təltif edilənlərin siyahısını təqdim edir:

Abdullayeva Zemfira Kəlpəli qızı

Axundov Asif Əbülfəz oğlu

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu

Bayramov İbrahim Məhəmməd oğlu

Cavadov Təyyar Salam oğlu

Cəfərov Heydər Allahyar oğlu

Daşdəmirov Arzu Oruc oğlu

Əliyeva Şəhla Qasım qızı

Əlizadə Nailə Mustafa qızı

Əlizadə Şükür Həmid oğlu

Fərəcov Araz Salamulla oğlu

Həsənov Vaqif Səməd oğlu

Hüseynova Mahirə Nağı qızı

İlyasov Müseyib İbrahim oğlu

İmanov Ənvər Niftulla oğlu

İsmayılov İsa Namaz oğlu

İsmayılova Mirvari Abbas qızı

Rzayev Fikrət Çinqiz oğlu

Rzayev Rəhim Mikayıl oğlu

Sadıqova Nailə Məmməd Hüseyn qızı

Seyidli Həmzə Səməd oğlu

Səfərov Pərviz Şahin oğlu

Yusifova Anaxanım Əmiralı qızı

Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu.

