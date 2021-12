Sosial mediada görüntüləri yayılan 8 aylıq uşaq hamını təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşaq 8 aylıq olmasına baxmayaraq danışmağa başlayıb. Maraqlıdır ki, əksər uşaqlar kimi onun ilk sözləri ata və ana olmayıb.

Uşaq valideynlərinin bir-birilə danışdığı vaxt onların sözünü kəsərək, ingiliscədən tərcümədə “Tamam artıq” deyib. Böyük Britaniyada yaşayan uşağın bu sözləri ata və ananı heyrətə gətirib.

