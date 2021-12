“Zirə”nin qış təlim-məşq toplanışının proqramı məlum olub.

Metbuat.az klubun rəsmi feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, komanda yanvarın 5-də Türkiyənin Antalya şəhərinə yola düşəcək.

"Qartallar" qonşu ölkədə 3 yoxlama oyunu keçirməyi planlaşdırıb. Paytaxt təmsilçisi yanvarın 13-də Macarıstanın “Peç”,20-də Polşanın “Qurnik”(Leçna), 24-də isə Şimali Makedoniyanın “Breqalniça” klubları ilə qarşılaşacaq.

"Zirə” yanvarın 25-də Bakıya qayıdacaq.

