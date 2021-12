Bakı şəhərində yerləşən 189-190 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ceyran Kuliyeva işdən çıxarılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna səbəb direktorun məktəbdəki xərcləri təmin etmək üçün valideynlərdən pul yığılması ilə bağlı yayaılan səs yazısıdır.

O, bu gün vəzifəsindən azad olunub.

Qeyd edək ki, direktor səs yazısında “Siz fikirləşmirsiniz ki, məktəbin xərclərini nə ilə ödəməliyik?”, - deyə o, valideynlərə təzyiq edib. / Oxu.az

İlhamə Əbülfət

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.