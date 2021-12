Tanımadığı evə girib soyuducunu açdı: Dəhşətə gəldi - Qorxudan titrməyə başladı - FOTO

Böyük Britaniyada dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, market işçisi sifarişi çatdırmaq üçün tanımadığı evə gedib. Qapının açıq olduğunu görən işçi, içəri daxil olaraq, məhsulu soyuducuya yerləşdirmək istəyib. Lakin, soyuducunu açan işçi dəhşətə gəlib.

Məlumata görə, o, soyuducunun içində bir neçə aylıq olan körpə cəsədi olub. İlkin ehtimala görə, döl halında olan uşaq bir müddət əvvəl soyuducuya qoyulub. İşçi qorxudan bilməyib nə etsin. O, əvvəlcə həyat yoldaşına zəng edib. Kişi işçi, həyat yoldaşının tövsiyyəsindən sonra polisə zəng edib. Araşdırmalar nəticəsində iki qadın nəzarətə götürülüb.

