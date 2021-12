ABŞ prezidenti Co Baydenin Cənubi Karolina ştatında tələbələr qarşısındakı çıxışı gülüşlə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, dövlət başçısı Universitetdə keçirilən məzun mərasimində vitse-prezident Kamala Harrislə öz vəzifəsini səhv salıb. Bayden Harrisi "prezident" adlandırıb.

“Mən Delaverdənəm. Prezident Harrisə gəlincə..”, - deyə Ağ Evin rəhbəri çıxışını davam etdirib.

Qeyd edək ki, ABŞ lideri əvvəllər də ictimai bəyanatları zamanı Harrisə prezident deyə müraciət edib.

