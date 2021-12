Pakistanın Pencab əyalətində toy mərasimi zamanı avtobus toy həyətindəki kütləyə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 9 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Ölənlərin sayının artacağı istisna olunmur.

İlkin ehtimala görə qəzaya qatı duman səbəb olub. Sürücü hadisə yerindən qaçıb.

