Daha bir ölkədə koronavirusun yeni ştamı olan “Omicron” aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Misirdə 3 nəfərdə virusun yeni ştamına rast gəlinib.

“Omicron” variantı aşkarlanan 3 nəfər karantinə götürülüb və müalicələri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.