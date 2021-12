"Beşiktaş"ın futbolçusu Umut Meraşın məşqdə burnu sınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşq zamanı komanda yoldaşı ilə toqquşan futbolçunun burun sümüyündə sınıq yaranıb. Klubdan verilən açıqlamaya görə, futbolçunun vəziyyəti hazırda yaxşıdır, müalicəsi davam edir

