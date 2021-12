Elmar Məmmədyarovun oğlunu məhkəməlik edən MÜLKLƏRİ - 4,5 milyon...

Nyu-York Mellon Bankının (THE BANK OF NEW YORK MELLON) iddiası əsasında Nyu-York əyalət məhkəməsi (New York County Courts) keçmiş xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun oğlu Emin Məmmədyarova qarşı vergi davası açıb.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat paylaşıb.

Onun iddiasına görə, vergi davasına sabiq nazirin oğlunun adına aldığı 4.5 milyonluq mənzillərlə bağlı məlumatlar ictimailəşəndən sonra - 2020-ci ilin oktyabrında start verilib.

Məlumata görə, iddia Riversayd bulvarı, Tramp-Pleysdəki binalarda alınmış mənzillərlə bağlıdır.