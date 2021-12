Dekabrın 17-də “Paris” və “Lion” arasında Fransa Kubokunun 1/32 final matçı yarımçıq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunan səbəb azarkeşlər arasında insidentin olmasıdır. İlk hissəsi 1:1 hesabı ilə başa çatan oyunda fasilə zamanı komandaların tərəfdarları dalaşmağa başlayıblar.

