Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızından xəbər var.

Metbuat.az big.az-a isinadən xəbər verir ki, o, instaqram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Foto da onun övladı da yer alıb. Aparıcının makiyajsız, təbii halı diqqətdən qaçmayıb. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

