Meyxanaçı Ağakərim ( Kərim Novruzov) yenidən insult keçirib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki , bu barədə onun sənət dostu, meyxanaçı Ağamirzə Məmmədov "Günün sədası" verilişində danışıb.

Onun sözlərinə görə, Ağakərimin 1 həftə əvvəl yenidən halı pisləşib və insult keçirib. "Gözləri qaraldı, əsməyə başladı, titrəyirdi. Həkim gətiriblər, deyib, yenə insult keçirdib",- deyə Ağamirzə bildirib.

