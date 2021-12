Pakistanın Kəraçi şəhərində təbii qaz boru kəmərində baş verən partlayış nəticəsində, ilkin məlumata görə, 12 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış nəticəsində çoxlu sayda ev, iş yeri və avtomobilə ziyan dəyib.

Təhlükəsizlik qüvvələri partlayışın qaz sızması səbəbindən baş vermə ehtimalını nəzərdən keçirir.

Bölgədə axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.