Məşhur prodüser ailəsi ilə birgə təyyarə qəzasında öldü - FOTOLAR

Yüngül mühərrikli özəl təyyarə Dominikan Respublikasının paytaxtı Santo Dominqoda yerləşən Las-Amerika hava limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində təyyarədə olan sərnişinlər həlak olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, olay nəticəsində həyatını itirənlər arasında "Flow Movie" ləqəbli 36 yaşlı musiqi prodüseri Xose Angel Ernandes də olub. Onunla yanaşı 31 yaşlı həyat yoldaşı, 4 yaşlı azyaşlı övladı da qəzada dünyasını dəyişib.

Bəzi mənbələr prodüserin digər ailə üzvlərinin də təyyarədə olduğunu istisna etmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.