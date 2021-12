Ermənistan Türkiyəyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üzrə danışıqlar üçün nümayəndə təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vahan Hunanyan Feysbuk hesabında məlumat paylaşıb.

O qeyd edib ki, Ermənistan Parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan xüsusi nümayəndə təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.