Aparıcı Şəhriyar Əbilovla rəqqasə Oksana Rəsulova 4 ildir ailəli imiş. Onların Osman adlı bir oğul övladı var.

Metbuat.az big.az-a istinadənxəbər verir ki, Şəhriyar sosial media hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Görüntülərdə onun həyat yoldaşı Oksana da yer alıb. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. İzləyiciləri onların bu görüntülərinə xoş sözlər yazıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:

