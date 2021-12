Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə İrəvanın "Zvartnots" beynəlxalq hava limanında partlayıcı qurğunun olması barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər, kinoloqlar, istehkamçılar, psixoloqlar və xüsusi xilasetmə dəstələri cəlb edilib.



Cihazın axtarışı davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.