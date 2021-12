Gəncədə yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə Gəncə şəhər sakini, 1974-cü il təvəllüdlü Abbas Həsənov müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb.

Belə ki, o, sərxoş vəziyyətdə çarpayıda uzanaraq siqaret çəkərkən döşək yanıb. Daha sonra yanğın genişlənərək, onun ağır xəsarət alması ilə nəticələnib.

A.Həsənov xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

