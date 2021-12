Yaponiyanın məşhur aktrisa və müğənnisi Sayaka Kanda ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı sənətçinin meyiti musiqi şousunda iştirak etmək üçün gəldiyi Sapporo şəhərində hotelin 14-cü mərtəbəsində tapılıb.

Onun intihar etdiyi ehtimal olunur.

