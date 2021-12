Azərbaycanlılar Türkiyədə qəzaya düşdü - Ölənlər var

Türkiyədə baş verən avtobus qəzasında iki azərbaycanlı həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qars-Ərzurum yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, Iğdır-Ankara marşrutu ilə hərəkət edən avtobus Qars-Ərzurum yolunun Sarıqamış rayonu ərazisində qar yağması səbəbiylə aşıb.

Qəza nəticəsində avtobusda olan iki azərbaycanlı - 19 yaşlı Qəmər Niyazova və 60 yaşlı Fazilə İsmayılova, o cümlədən Türkiyə vətəndaşları Emre Özşimşek və Kadir Kurt həlak olub, 25 nəfər isə yaralanıb.

Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb.

