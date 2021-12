Azərbaycanın kikboksinq üzrə məşqçisi Ceyhun Abbasov koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının sabiq vitse-prezidenti Güloğlan Cabbarov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, Abbasov 46 yaşında müalicə aldığı "Yeni Klinika”da vəfat edib. O, 2 həftədən çox süni tənəffüs aparatında olub.



