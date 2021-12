Azərbaycanda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə göydən köpük yağması ilə bağlı video yayılıb.

Videoda göy üzündə köpük topasının olması, bir hissəsinin də yerə tökülməsi kadrları yer alıb.

Hələlik bu qeyri-adi hadisə ilə bağlı heç bir açıqlama verən olmayıb.

