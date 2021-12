Yaponiyalı məşhur müğənni-aktrisa Sayaka Kanda 35 yaşında ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun saytında məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, onun cəsədi musiqi şousunda iştirak etmək üçün gəldiyi Sapporo şəhərindəki otelin 14-cü mərtəbəsində tapılıb.

Polisin ilkin rəyinə görə, aktrisa intihar edib.

